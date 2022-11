Em clima de Copa do Mundo, Dut’s Fan Fest começa com entrada gratuita no primeiro dia

Entrando em clima de Copa do Mundo, a Dut’s Fan Fest, único evento licenciado pela FIFA no Mato Grosso do Sul, terá entrada gratuita no primeiro dia. O festival inicia nesta quarta-feira (23) e promete shows com diversos artistas que estão em destaque no cenário nacional.

Além dos shows, o evento promete transmitir jogos da Copa do Mundo, que também serão realizados nos meses de novembro e dezembro. Os shows acontecem no shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

O mega festival terá show de Zé Neto e Cristiano, Murilo Huff, Maiara e Maraísa, Matuê, MC Livinho e G15, Guilherme e Benuto, Don Juan, e muito mais. O evento temático contará com três áreas, sendo elas Área Vip Vai Brasil, Camarote Hexa e Lounges Canarinho.

De acordo com os organizadores, haverá open food de churrasco para os setores Camarote Hexa e Lounges Canarinho. Open Food será servido desde a abertura dos portões até 1 (uma) hora após o encerramento dos jogos.

As reservas de lounges poderão ser feitas, exclusivamente, pelo whatsapp (67) 98197-2700. Veja a programação completa do evento Dut’s Fan Fest e escolha o seu preferido:

1. Quarta-feira 23/11

(Entrada franca na Área VIP VAI BRASIL)

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Bélgica x Canadá – 15:00 hrs

Atração: Luan Pereira 19:00 hrs

2. Quinta-feira 24/11

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Brasil x Sérvia – 15:00 hrs

Atração: Matuê – 19:00 hrs

3. Sexta-feira 25/11

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Inglaterra x Estados Unidos – 15:00 hrs

Atração: G15 – 17:00 hrs

Atração: MC Livinho – 19:00 hrs

4. Sábado 26/11

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Argentina x México – 15:00 hrs

Atração: Murilo Huff – 19:00 hrs

5. Domingo 27/11

(Entrada franca na Área VIP VAI BRASIL)

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Espanha x Alemanha – 15:00 hrs

Atração: Manuzinho 17: 00 hrs

Atração: Netto & Henrique 19:00 hrs

6. Segunda-feira 28/11

Abertura dos portões 11:00 hrs

Transmissão: Brasil x Suíça – 12:00 hrs

Atração: Zé Neto & Cristiano – 18:00 hrs

7. Sexta-feira 02/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Camarões x Brasil – 15:00 hrs

Atração: Guilherme & Benuto – 19:00 hrs

Atração: Don Juan – 21:00 hrs

8. Sábado 03/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Oitavas de final

Atração: Israel & Rodolfo – 19:00 hrs

Atração: DJ Jay Janner – 21:00 hrs

9. Domingo 04/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Oitavas de final

Atração: Kamisa 10 – 17:00 hrs

Atração: DJ GBR – 19:00 hrs

10. Sexta-feira 09/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Quartas de final

Atração: Diego & Arnaldo – 20:00 hrs

11. Sábado 10/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Quartas de final

Atração: Matheus & Kauan – 19:00 hrs

12. Terça-feira 13/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Semi-final

Atração: Teto – 17:00 hrs

Atração: Maiara & Maraisa – 19:00 hrs

13. Quarta-feira 14/12

Abertura dos portões 14:00 hrs

Transmissão: Semi-final

Atração: Atitude 67 – 19:00 hrs

