CPI das Bets pode convocar Jojo Todynho, Wesley Safadão e Haddad

A CPI das Bets do Senado, que tem reunião marcada para esta terça-feira (19), pode decidir pela convocação de celebridades como Wesley Safadão e Jojo Todynho e a influencer Deolane Bezerra.

“Sua participação é essencial para entender como figuras influentes ajudam a expandir o mercado de apostas e se elas estão cientes dos possíveis danos econômicos e sociais que essa atividade pode causar”, argumenta relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Dos 168 requerimentos na pauta, 79 são pedidos de convocação. O senador senador Izalci Lucas (PL-DF) sugere ainda o depoimento de dez pessoas investigadas. Todas foram indiciadas ou tiveram os nomes associados à Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um esquema de lavagem com jogos ilegais.

Autoridades

Outros requerimentos ainda pedem a convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também podem entrar na lista.

Além disso, a CPI das Bets pode votar 57 pedidos de informação. Entre eles estão solicitações ao Coaf de 37 relatórios de inteligência financeira (RIFs). Os documentos podem identificar operações com indícios de crimes. Entre os alvos, pessoas físicas e empresas ligadas a apostas online.

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada em 12 de novembro para investigar a influência das apostas online no orçamento das famílias brasileiras e a possível associação com organizações criminosas. Os trabalhos vão até abril de 2025.

