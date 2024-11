Atleta de Mato Grosso do Sul conquista ouro no Brasileiro de Muay Thai

Aos 14 anos, Mariany Ribeiro, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, brilhou no Campeonato Brasileiro de Muay Thai realizado em Brasília (DF) no último fim de semana. A jovem atleta conquistou a medalha de ouro na categoria sub-15 amador até 59 kg, destacando-se entre os melhores lutadores do país.

O evento contou com a presença de renomados atletas do UFC, como Ariane Sorriso e Jean Matsumoto, que participaram da cerimônia de premiação. Representando o Centro de Treinamento Lycans Clube, Mariany foi a principal estrela da equipe. “Muita fé em Deus. Foi treino, muito sufoco. Levei bastante, mas venci a minha primeira luta profissional”, celebrou a jovem nas redes sociais.

Além de Mariany, outros dois lutadores do Lycans Clube subiram ao pódio. Miguel Fidêncio conquistou o bronze na categoria sub-17 amador até 59 kg, enquanto Lucas Silva, conhecido como “Wolverine”, garantiu o terceiro lugar na categoria semiprofissional até 59 kg.

O treinador Lê Alencar exaltou os resultados e a dedicação dos atletas. “Esses jovens mostraram muita garra e representaram nossa cidade com excelência. É um orgulho vê-los superando desafios e trazendo medalhas para casa”, afirmou.

O Campeonato Brasileiro de Muay Thai reuniu competidores de diversas regiões do país, consolidando a modalidade como um esporte em crescimento no cenário nacional. A performance de jovens como Mariany Ribeiro reflete o potencial das novas gerações no esporte.

Com a medalha de ouro, Mariany desponta como uma promessa do Muay Thai brasileiro, mostrando que dedicação e talento podem levar atletas a conquistas notáveis mesmo em idade tão jovem.

