Homem é baleado após agredir sargento da PM com picareta

Um homem, de 32 anos, foi baleado ontem (15) após agredir um sargento da Polícia Militar com uma picareta em um lava-jato de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande.

O agressor é apontado como autor de vários furtos de fiação no bairro Nova Corumbá, e ao ser abordado, se apresentou com outro nome.

O policial, ao descobrir o verdadeiro nome do indivíduo e que ele estava com um mandado de prisão em aberto, deu voz de prisão, porém o suspeito acabou se exaltando e golpeou o militar com uma picareta.

Após ser atingido o policial revidou e disparou um tiro, o atingindo na região da lombar.

Mesmo ferido, o homem resistiu quando os policiais tentaram contê-lo e novamente foi para cima do sargento, dando socos e cotoveladas. Ele foi apreendido após tentar fugir do local e cair na rua cerca de 40 metros à frente.

O suspeito e o policial foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.