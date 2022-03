VÍDEO: Com Fukushima em alerta, terremoto de magnitude 7,3 atinge o Japão

No dia de hoje (16) a costa nordeste do Japão foi atingida por um terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter. Imediatamente, a usina de Fukushima – que em 2011 passou por um acidente nuclear provocado por um tsunami – ficou em estado de alerta.

O epicentro dos tremores. a uma profundidade de 60 quilômetros, ficam muito próximos ao estabelecimento industrial do governo japonês. A capital Tóquio e as cidades de Miyagi, Iwate e Tohoku também puderam sentir a força do terremoto. A magnitude entre 7 e 8 da escala traz danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo.

Confira nos vídeos abaixo:

O terremoto no Japão foi bem forte em algumas regiões, tensopic.twitter.com/8tiScS9FFv — Lilo (@LiloVLOG) March 16, 2022

URGENTE: Capturas de imagens durante o terremoto no Japão 🇯🇵 pic.twitter.com/N4FRc7lzrz — Tucamaiacaetano (@tucamaiacaetano) March 16, 2022

Até poucas horas atrás, dois milhões de lares se encontravam sem energia na região. Segundo o governo japonês, há um intenso monitoramento no complexo de Fukushima, evitando que um dos maiores acidentes nucleares da história do país se repita. À época, em 2011, três dos seis reatores nucleares da usina I derreteram.

No momento, não há informações sobre a gravidade da destruição nas cidades afetadas ou de mortos e ferimentos devido ao evento natural.