Corpo é encontrado enrolado em saco plástico em meio a uma lavoura de Ponta Porã

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um saco preto de plástico na manhã desta sexta-feira (14), em uma lavoura na região de Ponta Porã, no interior de Mato Grosso do Sul e que faz fronteira com o Paraguai.

Segundo informações obtidas, trabalhadores passavam pelo local quando avistaram o saco preto. Ao pararem para conferir do que se tratava, notaram que na verdade era um corpo enrolado no saco. Eles acionaram a polícia.

No local, agentes policiais constataram o corpo. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, a causa da morte e a motivação do crime.

Segundo o site local Ponta Porã News, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica trabalham no caso.