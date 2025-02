Adolescente de 12 anos é esfaqueada durante briga da mãe com um grupo de pessoas, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados

Adolecente, de 12 anos foi esfaqueada ao tentar separar briga de sua mãe com um grupo de pessoas. O caso aconteceu nesta quinta-feira (13) na Aldeia Jaguapiru, localizada na MS-156, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo site Dourados News, a mãe da vítimia havia se envolvido em um discussão com um grupo de pessoas. Ao tentar intervir, um dos indivíduos desferiu um golpe de faca, atingindo o lado esquerdo do corpo da jovem. O motivo da briga, os nomes dos envolvidos e a identidade do autor não foram divulgados.

Em estado grave, a menina foi inicialmente socorrida pelo (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e depois encaminhada ao Hospital da Vida.

O caso segue em investigação, e até momento, nenhuma nova informação foi divulgada.