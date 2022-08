Corpo de idoso é encontrado carbonizado dentro de residência que pegou fogo

O corpo de um idoso foi encontrado carbonizado em uma residência que pegou fogo, na tarde de hoje (6), em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. O homem ainda não foi identificado.

Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunhas para ir até a zona rural do município por conta do incêndio. No entanto, quando os militares chegaram, a residência já tinha sido destruída pelas chamas.

O caso esta sendo investigado, entretanto provavelmente o idoso seria morador do local. Por conta da distância, os militares encontraram dificuldade de comunicação, conseguindo acionar a Polícia Civil e a perícia com a ajuda do wi-fi de uma chácara vizinha. As equipes seguem para o local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.