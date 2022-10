Corpo de homem é encontrado morto por moradores, em Corumbá

Na manhã deste sábado (15), o corpo do homem de 49 anos, identificado como Benedito Victório, foi encontrado por moradores na região central de Corumbá, município localizado a 430 km de Campo Grande.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, no entanto, ao chegar no local – cruzamento das ruas Firmo de Matos e Dom Aquino -, os militares apenas constataram o óbito do homem.

Antes da chegada da perícia da Polícia Civil, o indivíduo foi identificado pela mãe dele e após os procedimentos dos peritos, o corpo foi liberado para remoção pela equipe funerária, conforme noticia o jornal Diário Corumbaense.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia da cidade e será investigado pela Polícia Civil de Corumbá.

Com informações do jornal Diário Corumbaense

