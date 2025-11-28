Corpo de homem é encontrado jogado em córrego da Capital

O corpo de um homem adulto foi encontrado dentro do córrego, na noite desta quinta-feira (27).m, em Campo Grande. Segundo informações iniciais, ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima e nem a causa da morte.

O homem foi encontrado no córrego na altura da Rua Thyrson Almeida, próximo ao cruzamento com a rua Jaime Ferreira Barbosa, no Bairro Guanandi da Capital.

De acordo com o que foi divulgado, um pedestre que passava pelo local que avistou o corpo e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, a equipe observou que o homem estava de bruços. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte.

Foi necessário a utilização de cordas para fazer a recuperação do corpo. A funerária e a Polícia Civil também estiveram no local.

