Sexta-feira tem calor de 36°C e chuva isolada em várias regiões de MS

Instabilidade aparece de forma pontual, enquanto temperaturas seguem elevadas em grande parte do Estado

A sexta-feira (28) será marcada por calor intenso em praticamente todo Mato Grosso do Sul. Conforme o Cemtec, as máximas chegam a 36°C em diversas regiões, com variação entre sol, nuvens e chuva isolada ao longo do dia.

No Pantanal, municípios como Corumbá e Aquidauana registram mínimas de 24°C a 27°C e máximas que alcançam 36°C. Em Porto Murtinho, o tempo fica mais instável, com previsão de chuva e máxima de 35°C.

A região Sul também segue quente. Dourados deve variar de 23°C a 35°C, enquanto Ponta Porã e Iguatemi chegam a 32°C e 36°C, respectivamente, com chance de precipitações ao longo do dia.

Na faixa Leste, cidades como Anaurilândia e Três Lagoas marcam entre 20°C e 36°C, com pancadas previstas especialmente no período da tarde. Paranaíba acompanha o mesmo cenário, variando de 19°C a 36°C.

Para o Norte, a previsão indica instabilidade entre Coxim e Camapuã, onde as temperaturas ficam entre 23°C e 36°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima chega aos 35°C, com possibilidade de chuva isolada.

O Cemtec destaca que o calor permanece predominante, mas áreas de instabilidade se espalham pelo Estado, mantendo condições para pancadas rápidas em diferentes regiões ao longo do dia.

