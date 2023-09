Funcionário morre atropelado por pá carregadeira em mineradora

Um trabalhador morreu na manhã de hoje (20), atropelado por uma pá carregadeira, em uma mineradora na MS-080, em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Portal Liga da Justiça, o motorista da pá carregadeira não viu o rapaz e acabou atropelando. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o óbito foi constatado.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Tiago Savales. Ele mora em Campo Grande e era funcionário da mineradora.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local. A dinâmica do acidente está sendo investigada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram.​