Jornalista Carlos Voges morre na Capital aos 56 anos

O jornalista e comentarista político, Carlos Eduardo Salgado Voges, 56 anos, faleceu no último domingo (5), no Hospital da Santa Casa da Capital em decorrência a complicações de um infarto ocorrido em meados de fevereiro.

Em 17 de fevereiro o jornalista foi internado e intubado após sofrer um infarto. Voges chegou a apresentar melhora, mas não resistiu. A família do jornalista chegou a realizar campanhas nas redes sociais com pedidos de doação de sangue.

O velório será nesta segunda-feira (6), das 9h às 16h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré, 6934, Vila Nasser, em Campo Grande. Voges deixa dois filhos, Carlos Eduardo e Yuri.

Carreira

Carlos Eduardo Salgado Voges era formado pela PUC-RS (Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul) e atuou no jornalismo por mais de 30 anos, desde 1990, a maioria em Mato Grosso do Sul. Ele trabalhou na TV Morena, afiliada da Rede Globo em Campo Grande, onde foi repórter, apresentador e editor. Também atuou em outras afiliadas da emissora pelo Brasil.

Também foi radialista, gerente da TV Educativa, nomeado no primeiro governo de André Puccinelli, em 2008. Foi coordenador de comunicação da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul).

O jornalista foi repórter e editor-chefe da Rede Matogrossense de Comunicação (RMC), em Mato Grosso do Sul, durante 15 anos.

Em 2014, Voges se formou em Direito pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) de Campo Grande. Exercia a função de colunista em alguns jornais da Capital e mantinha um canal no Youtube e um site próprio, onde realizava entrevistas e tratava de assuntos políticos.

Homenagem

A OAB-MS, onde Voges foi coordenador de comunicação, publicou uma nota de falecimento em seu site oficial, onde o presidente da Ordem, Bitto Pereira, lamentou a morte. “Um brilhante profissional e uma pessoa querida por todos. Deixará saudades a todos que com ele conviveram. Que Deus conforte o coração de todos familiares”. Confira a nota na íntegra:

É com imenso pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), informa o falecimento do Advogado e Jornalista Carlos Eduardo Salgado Voges.

Aos 56 anos, Voges tinha um extenso currículo no jornalismo de Mato Grosso do Sul. Na OAB/MS, deixou sua contribuição por duas gestões à frente da Coordenadoria de Comunicação na gestão de Mansour Elias Karmouche e coordenou o programa de TV “OAB e Você” na TV Campo Grande (SBT), na gestão do Fábio Ricardo Trad. Em 2015, recebeu a carteira da OAB/MS.

Voges estava internado desde o dia 17 de fevereiro na Santa Casa, e após uma parada cardiorrespiratória não resistiu na noite de ontem (5), deixando os filhos, Carlos Eduardo e Yuri.

O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira lamentou o passamento de Voges. “Um brilhante profissional e uma pessoa querida por todos. Deixará saudades a todos que com ele conviveram. Que Deus conforte o coração de todos familiares”.

O membro honorário vitalício, Conselheiro Federal e representante no CNJ Mansour Elias Karmouche, que enquanto Presidente da OAB/MS, teve Voges à frente da Comunicação, deixou uma mensagem pela perda do colega. “Carlos Voges foi um ícone do jornalismo e atuou com dedicação na advocacia. Contribuiu com a OAB/MS durante diversas gestões, deixando um legado de atividades de destaque, levando à Ordem aos mais diversos rincões com seu programa televisivo. Deixará saudades com o seu jeito humano e solidário”.

A família OAB/MS se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto.