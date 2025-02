Condenados são presos pela polícia em Iguatemi

Na manhã de hoje (24), dois foram presos pela polícia civil após cumprimentos de mandados em Iguatemi

Os mandados foram expedidos por sentença definitiva pelo Tribunal Regional Federal da 3º região relativas a prisões ocorridas na Operação Nepsis, deflagrada no ano de 2018 pela Polícia Federal.

Na manhã, foram identificados o criminoso, A.P.A. (57), encontrado em sua residência, sendo efetuada sua prisão por sentença condenatória a 5 anos e 4 meses em regime fechado.

Em seguida, foi realizada a prisão de A.M.L.J. (45) em seu estabelecimento comercial para cumprimento de uma pena de 9 anos e 7 meses em regime fechado.

Os conduzidos foram encaminhados a Delegacia de Iguatemi onde estão à disposição do Poder Judiciário local. Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.