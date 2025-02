Idosa é assassinada por homem em Juti; Crime é o quinto feminicídio registrado no Estado neste ano

Homem foi preso em flagrante após arrastar corpo da vítima por 100 metros até uma kitnet.

A Polícia Civil de Juti, município a 310 km de Campo Grande, prendeu, nesta segunda-feira (24), um homem de 35 anos suspeito de matar Emiliana Mendes, de 65 anos. O crime aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Segundo a polícia, o suspeito enforcou a vítima em um terreno baldio e, em seguida, arrastou o corpo por cerca de 100 metros até uma kitnet, onde tentou simular uma morte natural.

Após o crime, o homem se trocou e seguiu a pé pela BR-163 em direção a Caarapó. A Polícia Civil do município vizinho foi acionada e localizou o suspeito caminhando às margens da rodovia. Durante a abordagem, ele confessou o crime em detalhes.

De acordo informações preliminares, o acusado afirmou que a vítima queria manter relações sexuais com ele, mas o mesmo recusou, momento em que a esganou até a morte. Ele foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio.

O corpo de Emiliana Mendes passou por perícia e será liberado para a família. Com este caso, Mato Grosso do Sul já registra cinco feminicídios em 2025.

