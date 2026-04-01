Condenado por tráfico de drogas é preso em Ribas do Rio Pardo

Homem de 26 anos foi localizado na área urbana e deve cumprir pena em regime fechado

Na tarde desta quarta-feira (1º de abril), um homem de 26 anos foi preso em Ribas do Rio Pardo após condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu depois de um trabalho de busca realizado por equipes responsáveis por investigações no município. O suspeito foi encontrado na região urbana, após ações contínuas voltadas ao cumprimento de decisões judiciais e à redução da criminalidade na cidade.

A ordem de prisão já era definitiva, resultado de um processo concluído sem possibilidade de recurso. Dessa forma, a pena deverá ser cumprida em regime fechado, conforme determinação judicial.

Após ser detido, o homem foi levado à delegacia para os procedimentos necessários e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece.