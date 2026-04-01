Início de obras do Parque Turístico Cachoeiras do Ceuzinho é autorizado em Campo Grande

Primeira etapa do projeto prevê infraestrutura básica e preservação ambiental da APA do Córrego Ceroula O Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Ceuzinho, localizado na Área de Proteção Ambiental do Córrego Ceroula, no Ceuzinho, vai começar a sair do papel. A Ordem de Início de Serviço foi homologada nesta quarta-feira (1º), e a empresa responsável pela obra deve iniciar a montagem do canteiro e mobilização de máquinas e equipes já na próxima semana.

O projeto será executado em etapas. A primeira inclui limpeza da área e instalação de estruturas básicas de acolhimento e lazer, como recepção, estacionamento, banheiros, playground, quiosques e lanchonete. Na segunda fase, serão construídos mirantes e áreas de contemplação, ampliando o acesso aos pontos mais bonitos do parque, especialmente cachoeiras e trilhas. O investimento inicial chega a R$ 7,3 milhões, com prazo de conclusão de 540 dias.

A proposta combina turismo, lazer e preservação ambiental. Todas as intervenções seguirão critérios técnicos que protejam a vegetação nativa e a biodiversidade local. O objetivo é criar um espaço seguro, estruturado e confortável, ao mesmo tempo em que incentiva o uso responsável e sustentável do local.

Além de se tornar um destino de ecoturismo para moradores e visitantes, o parque deve gerar novas oportunidades para pequenos negócios e empreendedores locais, fortalecendo a economia da região. Um Plano de Manejo será elaborado para garantir que o avanço da infraestrutura seja equilibrado com a preservação da natureza.

Entre as atrações previstas estão: guarita e pórtico de entrada, receptivo para visitantes e ciclistas, bloco de lojas, salão de jogos, redário, restaurante e áreas de apoio para trilhas. Com isso, o Parque Cachoeiras do Ceuzinho promete transformar uma das áreas naturais mais bonitas de Campo Grande em um espaço moderno, seguro e preparado para o lazer da população.