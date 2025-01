Condenado por estupro de vulnerável no Paraná é encontrado escondido em cidade de MS

Homem de 46 anos condenado por estupro de vulnerável, em Colorado (PR), foi encontrado escondido em uma casa de Ivinhema, distante 289 quilômetros de Campo Grande, por equipe da Polícia Civil e preso.

Conforme informações, investigadores descobriram que o autor estaria morando no município, mesmo após ter sido condenado a 23 anos de prisão. Ele já deveria estar cumprindo a pena e se encontrava foragido.

O homem foi encontrado em uma casa do bairro Vitória. Houve cerco à residência e o condenado preso. Após passar por audiência de custódia, foi determinado a transferência para um presídio local, onde permanece à disposição da Justiça e deverá cumprir a pena.

A Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsaap” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

