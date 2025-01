Defensoria Pública consegue reduzir juros de dívida que saiu de R$ 824 para R$664 mil

A DPEMS (Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul), por meio de atuação extrajudicial, conseguiu reduzir em mais de 90% os juros abusivos aplicados sobre uma dívida bancária de um homem que mora em Água Clara, cidade distante 192 quilômetros de Campo Grande.

A defensora pública substituta Raphaela da Silva Nascimento foi responsável pela atuação do caso. Ela relatou que o assistido havia acumulado uma dívida de cartão de crédito no valor inicial de R$824,85 em fevereiro de 2022. Ao tentar verificar o débito junto à instituição financeira, descobriu que o montante havia sido atualizado para impressionantes R$664,6 mil.

“Antes de ajuizar qualquer ação, optamos por resolver a situação de forma extrajudicial. Encaminhamos um ofício ao banco via CIP, buscando uma solução justa para o caso. Em resposta, o banco não apenas esclareceu os critérios utilizados para calcular os juros, mas também apresentou uma proposta de pagamento que fosse viável para o assistido”, explicou a defensora Raphaela.

A proposta do banco reduziu a dívida para um total de R$4.454,30, a ser quitado em dez parcelas de R$445,43, com entrada de R$50,00. A medida representou uma economia significativa para o assistido e eliminou a necessidade de judicialização do caso.

