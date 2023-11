Roda de reboque se solta e causa morte de motorista na BR-060

Hérico Luis Santos Braga, 46, morreu enquanto conduzia um veículo Renault/Sandero, pela BR-060, via onde foi atingido pela roda de uma carretinha (reboque), solta de uma caminhonete /S-10 que seguia a frente do automóvel na rodovia entre os municípios de Nioaque e Sidrolândia, a cerca de 30 km da área urbana da cidade.

Segundo Sidrolândia News, uma das rodas do reboque se soltou, projetando-se em direção ao veículo de Hérico. A roda atingiu o parabrisa do Renault/Sandero, e em seguida, a face e o pescoço da vítima, causando ferimentos fatais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi imediatamente acionada e compareceu ao local para iniciar a investigação do acidente. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamada e prestou os primeiros socorros a Hérico, transferindo-o para o hospital local. Infelizmente, foi confirmado o óbito do homem de 46 anos.

O local do acidente foi isolado para a perícia, que irá analisar detalhadamente as circunstâncias que levaram à soltura da roda do reboque. Os veículos envolvidos no sinistro foram mantidos no local para análise das autoridades competentes.