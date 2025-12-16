Terça-feira tem chuva em todas as regiões de MS e máximas chegam a 30°C no interior

Cemtec indica instabilidade espalhada pelo Estado, com tempo abafado e risco de pancadas ao longo do dia

A terça-feira (16) será marcada por instabilidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do Estado. De acordo com o mapa meteorológico divulgado pelo Cemtec, o dia deve começar com tempo abafado e seguir com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.

Em Campo Grande, a previsão aponta temperaturas entre 22°C e 25°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Na região norte, Coxim deve registrar mínima de 24°C e máxima de 30°C, enquanto Camapuã varia entre 22°C e 28°C, também sob influência de instabilidade.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana devem ter temperaturas mais amenas, com máximas de 27°C e mínimas entre 23°C, além de chuva prevista para o período. Já no sudoeste, Porto Murtinho apresenta um dos menores intervalos térmicos do dia, com mínima de 21°C e máxima de 25°C, também com tempo chuvoso.

No leste do Estado, Três Lagoas e Paranaíba devem enfrentar calor mais intenso, com máximas de 30°C e mínimas de 24°C, acompanhadas de pancadas de chuva. Em Anaurilândia, a previsão é de temperaturas entre 22°C e 28°C, com instabilidade persistente.

Na região sul, Dourados deve variar entre 20°C e 26°C, enquanto Ponta Porã registra um dia mais frio, com mínima de 18°C e máxima de 22°C. Em Iguatemi, os termômetros devem marcar entre 18°C e 25°C. Todas essas áreas também têm previsão de chuva.

Segundo o Cemtec, a combinação de calor e umidade mantém o tempo instável em Mato Grosso do Sul, exigindo atenção da população para mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.

