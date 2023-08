Comerciantes solicitam melhorias na sinalização após acidente que matou motociclista

Na noite desta última terça-feira (16), ocorreu um acidente grave envolvendo uma colisão de duas motocicletas na Avenida Ezequiel Ferreira Lima ao lado parque Ayrton Senna Lima, no bairro Aero Rancho. Na manhã desta quarta-feira (17), ainda havia vestígios dos destroços dos veículos e pertences das vítimas.

O local do acidente possui um quebra-molas baixo, de difícil visualidade para motociclistas que transitam por ali. É possível que a causa do acidente seja pelo motivo de as duas motos estarem em alta velocidade e não conseguirem enxergar a lombada.

Imagens do local mostram uma placa de “PARE” colocada corretamente ao lado direito da esquina, conforme indicado pelas normas de trânsito. Porém, a avenida não possui sinalizações acessíveis. O quarteirão onde ocorreu o acidente fica em uma esquina onde não há placa no lado esquerdo, apenas ao lado direito, escondida dos motociclistas que transitam pela avenida.

No entanto, a falta de uma faixa de pedestres é visível, o que dificulta a travessia segura na via. Os comerciantes que ali trabalham também ressaltam que a instalação de um semáforo seria essencial para melhorar a sinalização e evitar acidentes. Eles alegam que a ausência de um semáforo no local tem causado problemas de segurança devido ao alto fluxo de veículos, especialmente durante o horário de pico, como na hora do almoço e no final do dia, quando os alunos das escolas da região estão deixando as instituições de ensino.

Luzia Civielli (38), técnica em óptica, trabalha em frente ao local há 3 anos. Afirma que a falta de um semáforo. A comerciante alega que por não existir uma faixa de pedestres visível no local, dificulta a passagem dos estudantes que circulam pelo local no período da manhã e à tarde devido ao tráfego intenso de veículos nesta região.

A técnica relatou também que uma das vítimas do acidente estava com a filha à espera de casa e ao reparar a demora do pai, foi procurá-lo pelo bairro e o encontrou já morto no local do acidente.

Um morador da região, Antônio dos Santos afirma que o fluxo de motos aumentou nos últimos meses, e o cruzamento que aconteceu a colisão é referência em acidentes. Ele destaca que a falta de um semáforo faria toda diferença no trânsito, pois o quebra-molas não garante a segurança das pessoas no trânsito.

Nilma Gomes Ferreira, lojista em uma loja de utensílios, destaca ouvir muitas “freadas” no local. A avenida costuma dar preferência para os motoristas que estão subindo e descendo pela rua, ignorando aqueles que fazem as curvas de direita e esquerda no cruzamento. A comerciante diz que já presenciou outros acidentes na região e reforça a sinalização de um semáforo no local.

Um casal de idosos que passava pelo local, João Batista (74) e Sônia Maria Barbosa (61), possuem parentes no bairro Aero Rancho, e relatam que para motociclistas, o quebra-bolas é inútil dado a sua baixa estrutura para quem está pilotando. Eles reclamam também da falta de sinalização e destacam que apenas um semáforo conseguiria resolver a causa de acidentes no local.

Uma equipe da Polícia Civil esteve presente no local para investigar as causas do acidente e ouvir os relatos dos comerciantes.

