Faculdade Insted oferece atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda

Serviço será realizado neste sábado (05), no Pátio Central Shopping, com atendimento por ordem de chegada

A Faculdade Insted, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), promove neste sábado (5) uma ação gratuita para auxiliar contribuintes na declaração do Imposto de Renda 2025. Os atendimentos acontecerão no Pátio Central Shopping, das 8h às 12h, e serão realizados por acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos, sob a supervisão da professora e coordenadora do NAF, Lizandra Menezes.

A iniciativa busca oferecer suporte à comunidade, com orientações sobre a declaração do imposto de renda e regularização de pendências fiscais. Além disso, proporciona aos estudantes uma vivência prática do mercado de trabalho. O atendimento será feito por ordem de chegada, e os interessados devem levar todos os documentos necessários para o processo. O serviço é voltado para pessoas físicas que tenham rendimento anual de até R$ 50 mil.

“O NAF é um projeto de extensão da Faculdade Insted bastante ativo na comunidade, que busca não apenas a formação prática dos acadêmicos, mas também leva informação e orientação à população sul-mato-grossense de forma acessível e gratuita. Neste sábado, nossos acadêmicos e professores estarão totalmente à disposição para que a comunidade venha e tire todas as suas dúvidas”, explica Lizandra.

A ação é aberta ao público e totalmente gratuita. Para ser atendido, basta comparecer ao local durante o período estabelecido.

