Com o apoio de um helicóptero, PMA detém caçadores e confisca equipamentos ilegais

Após a prisão de dois caçadores com rifles, munições, animais abatidos, barco e motor no rio Paraguai, em uma operação preventiva liderada pelo Comando da Polícia Militar Ambiental (PMA), as equipes de Campo Grande, Jardim, Bela Vista e Porto Murtinho contaram com o apoio de um helicóptero para combater a pesca predatória e outros crimes ambientais na região fronteiriça.