Vacinação contra a mpox começa em março

Em março, terá início a campanha de vacinação contra a varíola. O Ministério da Saúde divulgou que serão distribuídas 47 mil doses da vacina para os estados e o Distrito Federal.

De acordo com as informações do Ministério, a entrega das vacinas será realizada com base no progresso da vacinação e nas necessidades específicas de cada região. A data exata de início da imunização ainda não foi estabelecida.

A primeira fase da campanha dará prioridade aos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como aqueles portadores do vírus HIV e profissionais de laboratórios. Segundo o Ministério da Saúde, esse público inicial corresponde a cerca de 16 mil pessoas.

Além desses, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a mpox.

O ministério também informou que a estratégia e o público prioritário para a vacinação foram acordados com os estados, municípios e o DF. Os casos da doença estão em queda em todo o mundo e no Brasil.

Com informações da Agência Brasil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.