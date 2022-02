Dois homens brigaram na manhã desta quinta-feira (18), na Orla Ferroviária entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino, em Campo Grande. Não se sabe o motivo dá briga.

Segundo as informações do Jornal O Estado Online, um rapaz estava desferindo socos, murros e chutes no outro. A Guarda Municipal foi acionada e os conteve.

De acordo com os moradores da região, passavam no local para ir ao trabalho, ficaram assustados e reclamaram da situação.

(Com Itamar Buzzatta)