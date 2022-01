Com fila de banco dobrando, idosa sofre golpe e perde R$ 700 no Centro

Dois homens roubaram uma idosa, na manhã desta quinta-feira (27), na área central de Campo Grande. Com a grande quantidade de idosos nas filas dos bancos para receber a aposentadoria, os suspeitos estão se passando por “ajudantes” do local, para praticar o golpe.

Conforme apurado pela equipe do Estado Online, uma idosa estava retirando o dinheiro do caixa eletrônico quando foi abordada pelo suspeito oferecendo ajuda e dizendo que a máquina estava estragada. A idosa acreditou e o seguiu para outro caixa, quando um segundo suspeito pegou o dinheiro, no valor de R$ 700 e o cartão da vítima.

A vítima acionou a Polícia Civil e se encaminhou para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Os policiais estão no Centro procurando os suspeitos.

(Com Itamar Buzzatta)