Guerreiros goleia os costarriquenhos por 49 a 13 e se classifica na semifinal

O time de handebol masculino se classificou para as semifinais na noite de quarta-feira (26), no Torneio Sul-Centro de Handebol, em Recife. O time venceu por 49×13 o Costa Rica.

Segundo a CBHb (Confederação Brasileira de Handebol), os guerreiros não tiveram dificuldade para vencer o time costarriquenho e confirmar presença na próxima fase da competição com dois resultados positivos em dois jogos disputados. Além de se manter na briga pelo título do torneio, a Seleção ainda garantiu uma das quatro vagas do continente para o Mundial da Suécia/Polônia, em 2023.

O Brasil enfrenta o Chile, na última rodada da primeira fase, nesta quinta-feira (27), para definir quem será o primeiro colocado do grupo e irá enfrentar o segundo colocado do Grupo A, que está entre Uruguai e Argentina. O confronto contra os chilenos está marcado para às 20h, no Geraldão, no Recife.