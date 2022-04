Com ciúmes, homem espanca mulher e mata cachorro atropelado em MS

Uma mulher de 26 anos procurou a delegacia depois de ser agredida e ter seu animal de estimação morto pelo namorado. O caso aconteceu no sábado (23), mas só foi registrado ontem (26) na pac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados – distante 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão por ciúmes depois que ela havia chegado do serviço, por volta das 16h no sábado. Enciumado o homem, passou a agredir a jovem com socos e tapas.

Ela ligou para Polícia Militar e o homem entrou no carro para fugir do local, mas antes atropelou e matou propositalmente o cachorro da namorada.

O suspeito segue foragido sob acusação de crimes de violência doméstica, lesão corporal e por praticar maus tratos contra o animal doméstico.