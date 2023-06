Com 40 passagens homem morre após confronto com Bope

Baleado após entrar em confronto com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e a Polícia Civil no bairro Maria do Rosário, em Miranda Luciano Benites de Campos, de 32 anos, acabou morrendo depois de ser transferido para Aquidauana. Luciano tinha de mais de 40 passagens pela polícia, estava armado e não obedeceu à ordem emitida pelos por policiais militares. Ele teria apontado a arma em direção aos policiais, momento em que, a fim de repelir a iminente e injusta agressão, foi alvejado com dois disparos na região do tórax.

O fato ocorreu durante operação Hórus do Bope na região de Miranda, quando na segunda-feira, dia 19, tomaram conhecimento, através de investigadores da Polícia Civil, que o foragido estaria na região de mata. Luciano morava na Rua Luiz Dias Negrão, Altos da Cidade, Anastácio, mas estava foragido em Miranda. Ele morreu no Hospital de Aquidauana horas após ter sido socorrido ao Hospital de Miranda, ser transferido e passar por cirurgia em Aquidauana.

O Bope e Polícia Civil montaram um cerco visando capturar o foragido, mas segundo o boletim de ocorrência, ele foi avistado, atirou contra os policiais ao não acatou às ordens. O policiais revidaram e atingiram o criminoso, que foi socorrido para o Hospital de Miranda, foi transferido e passou por cirurgia, ficando em observação no Hospital de Aquidauana.

