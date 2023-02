Morto em confronto com a polícia utilizava arma usada em roubos na Capital

Leonardo de Souza, de 25 anos, morreu na noite de ontem (18), após entrar em confronto com a polícia, em uma chácara na BR-262, próximo à Avenida Gunter Huns, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Choque realizava patrulhamento pelas ruas d0 bairro Centro Oeste, região sul da Capital, quando reconhecer ma motocicleta de modelo Yamaha, de cor preta, utilizada dias antes em uma roubo no bairro Jardim Leblon. Assim, a equipe policial abordou o condutor, um jovem de 18 anos, que fugiu em seguida.

Durante a fuga, o motociclista perdeu controle e caiu na Avenida das Cafezais. Os militares abordaram o rapaz e constataram que a motocicleta foi realmente utilizada no roubo. Aos policiais, o jovem confessou que comprou o veículo de um usuário por R$ 300.

Ao ser questionado se participou de um roubo de um supermercado na rua Amin Lescani, Jardim Leblon, assumiu sua participação no crime. Ainda durante o interrogatório, disse onde estaria a arma utilizada, um simulacro de pistola.

Diante das informações, a equipe do Batalhão de Choque foi até uma chácara na BR-262 e ao entrar no terreno, avistaram Leonardo, conhecido como “Taliban”. Ao avistar o rapaz, Taliban correu para os fundos da casa portando uma arma de fogo.

A equipe policial correu atrás de Leonardo, e ao se aproximar do jovem, ordenou para que ele largasse a arma de fogo, mas o suspeito recusou a ordem policial e atirou contra os militares, que revisaram os tiros. Leonardo foi atingindo durante a troca de tiros e gravemente ferido foi levado para o Hospital Regional, onde foi constatado o óbito pelo médico plantonista.

O jovem de 18 anos, com uma arma de calibre 38 e uma mochila, foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. A motocicleta que o rapaz pilotava foi levada para a DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos).

