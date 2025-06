Com 30 passagens policiais homem é preso após novo furto em Ponta Porã

A Seção de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, cidade localizada a 312 quilômetros de Campo Grande, prendeu na manhã dessa segunda-feira (9), um homem de 28 anos, conhecido pelos apelidos de “Negueba” ou “Neguinho”, que já acumula impressionantes 30 passagens policiais. Ele foi detido após cometer mais um furto na cidade que faz fronteira como Paraguai.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, o último crime ocorreu durante a manhã de segunda-feira, enquanto a vítima estava trabalhando. Ao retornar para casa, a proprietária encontrou seu imóvel com marcas de violação, com a cerca elétrica e uma janela danificadas. A vítima também notou a falta de uma quantia em dinheiro, aproximadamente R$ 1.000,00, que estavam guardados em uma mochila e também foram furtados.

A vítima acionou a Polícia Civil e forneceu imagens de câmeras de segurança. A rápida análise das gravações pela equipe da SIG permitiu a imediata identificação de D.C.F. A abordagem foi realizada na região do residencial Ponta Porã I, onde o suspeito foi encontrado vestindo as mesmas roupas registradas nas imagens do furto.

Com ele, a polícia conseguiu recuperar R$ 150,00 em cédulas e uma faca que estava escondida na meia.

Histórico Criminal Alarmente

Diante das evidências, foi dada voz de prisão a D.C.F. Além do furto mais recente, o suspeito é investigado por diversos outros furtos registrados na cidade. Seu extenso histórico criminal inclui crimes como furto, roubo, violência doméstica, ameaça, resistência, lesão corporal e tráfico de drogas, revelando um padrão de reincidência que preocupa as autoridades locais.

A prisão de “Negueba” representa um passo importante no combate à criminalidade em Ponta Porã, retirando de circulação um indivíduo com um longo e variado prontuário. As investigações continuam para determinar a participação de D.C.F. em outros crimes na região.

