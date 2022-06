Colisão frontal entre carro e carreta termina com vítima fatal na MS-141

Foi identificado como Roberto Carlos dos Santos, de 41 anos o homem que morreu na manhã desta quarta-feira (8) vítima de trânsito ocorrido na MS-141, entre Ivinhema e Angélica.

Segundo o Dourados News, o homem conduzia um carro Friat Uno, com placas do Mercosul quando acabou colidindo de frente com uma carreta bitrem, segundo informações do Ivinotícias.

Após a colisão frontal, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer Roberto que estava preso entre as ferragens do carro.

Diante da gravidade dos ferimento, ele faleceu a caminho do hospital.

Já motorista da carreta não ficou ferido.