Terceira etapa: Festival de Praia acontece em Bonito neste fim de semana

A terceira etapa do Festival de Praia ocorrerá em Bonito no fim de semana, nos dias 21 e 22 de setembro, no Balneário Municipal. O evento contará com oficinas de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e diversas atividades de lazer. A organização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Além das oficinas de esportes de areia, o festival oferecerá uma área de lazer com atividades como pintura facial, brinquedos infláveis e brinquedoteca. Durante o evento, a Fundesporte também lançará o projeto de lazer “Intergeracionalidade”, que tem como objetivo proporcionar atividades para pessoas idosas, como jogos de mesa, malha e bocha, incentivando a participação conjunta de idosos e suas famílias.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca o impacto positivo do festival para a comunidade local. “O Festival de Praia em Bonito vem com a proposta de promover o turismo e fortalecer a economia local. Além de proporcionar entretenimento e atividades esportivas, o festival contribui para divulgar as belezas naturais da nossa região e atrair visitantes de outras partes do país”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, é uma oportunidade de elevar o esporte de areia em Mato Grosso do Sul. “Os esportes de areia têm crescido e ganhado cada vez mais notoriedade, e é por isso que a Fundesporte busca promover eventos como estes, para que esses esportes sejam cada vez mais acessíveis a todos”.

A próxima etapa do Festival de Praia acontecerá em Coxim, nos dias 12 e 13 de outubro.