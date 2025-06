Colisão entre carreta, caminhão e carro deixa ferido em estado grave em Sonora

Outro indivíduo foi socorrido em estado moderado. Feridos foram encaminhados ao hospital de Sonora

Na manhã desta quarta-feira (18), um grave acidente entre um carro, um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa ferida em estado grave cidade de Sonora.

Segundo a CCR MSVia, o acidente ocorreu na BR-163 no km 821. A concessionária foi acionada e prestou socrros s vítimas.

Uma pessoa ficou em estado grave e outra foi socorrida em estado moderado. As vítimas foram encaminhadas ao hospital de Sonora.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local para atender o chamado.

