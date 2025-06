Brasil recupera status de país livre da influenza aviária, segundo Ministério da Agricultura e Pecuária

Ministério da Agricultura confirmou à OMSA que o país cumpriu os protocolos sanitários após 28 dias sem novos casos em granjas

O Brasil voltou a ser considerado livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) após cumprir o protocolo internacional que determina um período de 28 dias sem novos registros da doença em granjas comerciais. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (18) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em comunicado enviado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O único caso confirmado em criação comercial no país ocorreu em uma granja no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 16 de maio. Após a confirmação, no dia 22, foi feita a desinfecção do local e iniciado o período de vazio sanitário. Com o encerramento desse prazo sem novas ocorrências, o Brasil recupera oficialmente o status de país livre da doença.

A partir de agora, o governo iniciou a notificação aos países que impuseram restrições temporárias às exportações de produtos avícolas brasileiros. A expectativa é de que as relações comerciais sejam restabelecidas gradualmente.

A influenza aviária, conhecida como gripe aviária, é uma doença que atinge principalmente aves, mas já foi registrada em alguns mamíferos, inclusive bovinos. A transmissão acontece pelo contato com aves doentes ou com água e materiais contaminados.

Embora o risco para humanos seja considerado baixo, a orientação é manter os cuidados sanitários e seguir as recomendações de órgãos de saúde. O consumo de carnes e ovos segue seguro, desde que os alimentos sejam devidamente preparados.

