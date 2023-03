Dia amanhece nublado e previsão é de chuvas isoladas para MS

A quinta-feira (16) amanheceu nublada em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande e Maracaju, onde a população acordou sob forte neblina. A previsão do tempo indica a formação de mais nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Estado.

As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste do Estado. Nessas regiões, a mínima fica entre 21°C e 23°C e as máximas alcançam 31°C. As menores são previstas para as regiões central e sul. Na Capital, os termômetros devem marcar de 21°C a 26°C. No Bolsão e no leste do Estado, as temperaturas podem atingir 28°C.

Além disso, todo Estado está sob alerta do Inmet para chuvas intensas, acompanhadas de rajadas de ventos que podem chegar aos 60 km por hora. Há baixo risco de corte energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.