Cocaína avaliada em mais de R$ 15 milhões é apreendida em rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de cocaína na tarde desta quinta-feira (4), em Água Clara. Durante fiscalização de rotina na BR-262, agentes da PRF abordaram um caminhão Iveco/Stralis que transitava com parte do sistema de iluminação apagada. Ao realizar a vistoria, foram encontrados 124 quilos de cocaína escondidos no compartimento de carga do veículo.

Durante a abordagem ao motorista do caminhão, os policiais perceberam um comportamento bastante nervoso por parte dele, levantando suspeitas de que algo ilícito poderia estar sendo transportado na carreta.

Diante disso, a equipe decidiu realizar uma vistoria na carga e, após uma minuciosa busca, encontraram diversos tambores que escondiam os tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína.

Questionado, o motorista confessou ter pego a droga em Campo Grande (MS) e deveria entregá-la em Juiz de Fora (MG). Pelo serviço, disse que receberia R$ 15.000,00.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara. A apreensão gera um prejuízo em mais de 15,6 milhões de reais para o crime organizado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.