Águas Guariroba capacita Corpo de Bombeiros para operação de retroescavadeiras

Treinamento capacita militares para utilização de máquinas em operações de grande porte

A Águas Guariroba concluiu, nesta quinta-feira (4), o treinamento de operação de retroescavadeiras realizado para militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso Do Sul. O curso foi realizado em parceria com a Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho da concessionária com a participação de 12 militares.

O objetivo é capacitar os militares para a utilização dos veículos em operações de grande porte, além de ampliar o alcance da capacitação para novos militares da corporação.

Durante três dias, os militares participaram do curso que apresentou o processo de utilização de retroescavadeira com aulas teóricas e práticas, realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba e na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles. Nesta quinta-feira, o curso realizou as aulas teóricas com os soldados operando as retroescavadeiras na ETE Los Angeles.

Para o tenente do Corpo de Bombeiros, Air Dione Lopes, que acompanhou os militares durante o curso, com a capacitação será possível reforçar as ações dos bombeiros que hoje já contam com o suporte da concessionária, além de uma retroescavadeira para operações.

“A Águas Guariroba é uma empresa parceira do Corpo de Bombeiros há muito tempo e vimos essa necessidade em desenvolvermos um curso para os nossos militares como uma forma de ampliar o alcance das nossas ações. Serão 12 militares treinados para operar as retroescavadeiras e que estarão na linha de frente dos atendimentos a eventos de grande escala, ainda assim contando em segundo plano com o apoio da Águas Guariroba. Futuramente queremos aumentar o número de bombeiros capacitados para a operação e este curso pode ser considerado o primeiro passo para esta inovação”, destacou o tenente.

"O objetivo do treinamento é capacitar os militares do Corpo de Bombeiros, sempre realizando a parceria e fortalecendo mais o elo com o time de Segurança do Trabalho e Operacional. Ações como essa geram uma cultura de capacitação para os nossos colaboradores e instituições parceiras em suas ações no dia a dia.", explica Diego Teles da Silva, engenheiro e coordenador de segurança do trabalho da Águas Guariroba.



