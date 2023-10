Cliente reclama sobre valores de programa e agride mulher na Capital

Um homem de 41 anos e uma garota de programa de 34 anos foram encaminhados a delegacia na noite de ontem (22), após ambos entrarem em desacordo comercial que terminou em agressões, na região central de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ambos teriam se conhecido em uma tabacaria e de lá, resolveram ir para uma casa onde consumiram bebidas alcoólicas. Por volta das 22h, os dois se desentenderam por causa dos valores combinados, pelo programa.

Diante da negativa, o homem passou a agredir a mulher. A vítima teve escoriações pelo corpo e teve seu aparelho celular quebrado.

Após agredir a vítima, o homem correu e se escondeu na guarita. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e os dois foram encaminhados a Delegacia de Pronto de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

