Do MIS à Nhanhá, TransCine apresentará animações regionais de MS nesta quinta-feira

A TransCine (Cinema em Trânsito) anunciou na primeira semana do mês de outubro, a Mostra Regional MS de Animação, que ocorrerá no dia 27 de outubro de 2023, às 15h30, no Museu da Imagem e do Som (MIS) em Campo Grande. Este evento faz parte das celebrações do Dia Internacional da Animação (DIA) e acontecerá simultaneamente em todo o Brasil. As exibições serão gratuitas e não há retirada de ingressos.

A curadoria do projeto apresentou no último dia 16, as animações selecionadas para a mostra regional de MS. Neste ano, o intuito é celebrar a criatividade e o talento dos animadores da região sul-mato-grossense. As exibições dos filmes estão agendadas para começar no MIS e depois nos respectivos locais conforme a programação. O evento terá uma exibição especial no núcleo humanitário do bairro Jardim Nhanhá, ates da exibição oficial no MIS, na próxima quinta-feira (26).

Confira a lista dos filmes selecionados para o dia 27/10:

Filme: Obscura Justiça

Direção: Gabriel Sequeira

Filme: Interiores

Direção: Dudu Azevedo

Filme: Caveira Dourada

Direção: João Augusto de Nardo

Filme: Os 9 Tipos de Pessoas para Tomar Tereré

Direção: Leandro Falcão

Filme: O Kunui e o Curupira

Direção: Tatiana Varela

Filme: Na Minha Época

Direção: Brisa Azevedo

Filme: Em Direção à Ítaca

Direção: Mateus Andrade e Marina Pansani

Filme: Criação do Homem e da Mulher

Direção: Fabiana Fernandez e Tatiana Varela

Filme: Menino Escultor

Direção: Marcia Lobo

Filme: Meu Ninho é Maior que o Mundo

Direção: Cláudia Santos Fernandes

Filme: Dimitri

Direção: Gustavo Santana

Filme: Glenda

Direção: Daniella Silveira e Ricardo Trinca

Filme: Quem Pariu Mateus que Balance

Direção: Heloisa Montai e Julianne Borges

A programação completa do evento esta divida em 3 dias;

Programação:

Dia 26/10 às 18h30: Mostra Infantil de animação no Núcleo Humanitário da Nhanhá.

Dia 27/10 às 15h30: Mostra Regional MS de animação no MIS.

Dia 28/10 às 19h30: Mostra Oficial com curtas brasileiros (Mostra Nacional) e curtas estrangeiros (Mostra Internacional) no Armazém Cultural.