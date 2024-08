Cinco veículos são destruídos em incêndio criminoso no Jardim Ouro Verde, em Dourados

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas três veículos já estavam completamente destruídos pelo fogo e outros dois sofreram danos parciais

Cinco veículos que estavam em uma garagem de vendas de automóveis foram destruídos em um incêndio criminoso. O caso aconteceu nesta madrugada (29), no Jardim Ouro Verde, em Dourados.

Imagens da câmera de segurança do local mostra um homem, ainda não identificado, vestido com um casaco com capuz, chegando de bicicleta no estabelecimento e ateando fogo após jogar álcool. Com as chamas se alastrando, algumas delas atingiram o corpo do homem, que fugiu logo em seguida.

Pessoas que moram nas redondezas relataram que viram o mesmo homem andando de bicicleta próximo a garagem dias antes do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas três veículos já estavam completamente destruídos pelo fogo e outros dois sofreram danos parciais. Além dos carros, parte da estrutura do estabelecimento também foi atingida.

