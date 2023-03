Cinco veículos são apreendidos por transporte ilegal de pessoas em fevereiro

No mês de fevereiro, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) realizou cinco apreensões de veículos particulares, flagrados na prática de transporte ilegal e remunerado de pessoas, serviço público coletivo que é regulado e fiscalizado pela Agência.

Além de veículos de passeio, na lista também contou com ônibus e micro-ônibus irregulares. Durante as ações de fiscalização a polícia realizou autuações e multas, em um total de 33 ocorrências, por algum tipo de infração constatada durante a realização da viagem em BRs do Estado.

Para chegar a esse resultado, agentes da Câmara Técnica de Fiscalização e Assessoria Militar foram aos terminais, rodovias, bases das polícias rodoviárias e polícia ambiental, trevos e perímetros urbanos. Foram feitas 370 abordagens a veículos.

Carnaval

Com início no dia 15 e conclusão no dia 27 de fevereiro, foi feita diversas operações em diferente regiões de Mato Grosso do Sul, principalmente nos locais em que há maior fluxo de pessoas, devido as festa de Carnaval. Somente nesse período, com 173 abordagens, foram feitas as principais apreensões de veículos clandestinos, no total de cinco. Onze transportadores foram autuados.

A Operação Carnaval, realizada pelo BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, resultou em uma queda de 33% no número de acidentes, nas rodovias que cortam o estado. Além disso, a ação resultou na apreensão de drogas e cigarros, bem como na prisão de criminosos e autuações por infrações de trânsito.

Balanço da Operação revelou queda de 33% no número de acidentes registrados no período de 17 a 22 de fevereiro de 2023. A ação contou com equipes extras e um planejamento estratégico para reforçar o policiamento em todas as regiões do estado, com atenção especial às rodovias com maior fluxo turístico.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.