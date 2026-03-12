Cinco são presos e quase uma tonelada de cocaína é apreendida em Campo Grande

Droga foi encontrada após investigação que começou com denúncia sobre negociação em oficina mecânica da Capital

Uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de aproximadamente 975 quilos de cocaína e na prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico em Campo Grande. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e está entre as maiores apreensões da droga já registradas no Estado.

As investigações começaram após uma denúncia indicar que uma negociação envolvendo grande quantidade de entorpecentes poderia ocorrer em uma oficina mecânica na Avenida Senhor do Bonfim. A partir da informação, policiais passaram a acompanhar a movimentação no local.

Durante o monitoramento, dois veículos deixaram a oficina e seguiram até o estacionamento de um atacadista na saída para Cuiabá. No local, um dos motoristas passou a circular pelo estacionamento enquanto aguardava contato, o que levantou suspeitas.

Na abordagem, os policiais encontraram dentro de um carro uma pequena porção de pasta base de cocaína, possivelmente usada como amostra para negociação. Em outro veículo abordado, um Toyota Etios, foram localizados três tabletes da droga, que somaram cerca de 3,2 quilos.

Após as primeiras prisões, um dos suspeitos informou aos investigadores que havia uma quantidade maior de entorpecentes armazenada em uma residência. No imóvel indicado, os policiais encontraram 614 volumes da droga, entre tabletes e pacotes, que totalizaram aproximadamente 975 quilos de cocaína.

Durante a ação também foram apreendidos veículos utilizados no transporte do entorpecente, entre eles uma caminhonete Nissan Frontier com registro de furto ou roubo.

Os cinco suspeitos foram encaminhados para a delegacia e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

