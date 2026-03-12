Governo amplia prazo de análise das inscrições do MS Supera após aumento de candidatos

Resultado final do processo seletivo será divulgado em 23 de abril

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou o prazo de análise das inscrições do Programa MS Supera após registrar aumento no número de estudantes interessados no benefício. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12).

A alteração consta em resolução da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e modifica a Resolução nº 134/2026, que regulamenta o processo seletivo deste ano. Com a mudança, as informações e documentos apresentados pelos candidatos passarão a ser analisados pela equipe técnica da secretaria em até 17 dias úteis, seguindo a ordem cronológica das inscrições.

De acordo com a secretaria, a ampliação do prazo foi motivada pelo crescimento expressivo na procura pelo programa. O número de novos estudantes cadastrados no MS Supera teve aumento de 50% em relação a 2025, o que exigiu mais tempo para avaliação da documentação.

Segundo a pasta, a medida busca garantir que a análise seja realizada com o mesmo nível de rigor e qualidade mesmo diante do volume recorde de inscrições.

A resolução também atualizou o cronograma do processo seletivo de 2026. O período de inscrições ocorreu entre os dias 3 e 11 de março, enquanto a análise dos cadastros será feita entre 12 de março e 7 de abril.

O resultado preliminar está previsto para 8 de abril, com prazo para apresentação de recursos nos dias 9 e 10 de abril, diretamente no sistema do programa. A análise desses pedidos ocorrerá entre 13 e 17 de abril.

Já o resultado final do processo seletivo será divulgado em 23 de abril.

Após a divulgação, os estudantes habilitados e classificados deverão assinar digitalmente o Termo de Concessão do Benefício no sistema do MS Supera entre 23 e 30 de abril, utilizando conta no portal Gov.br.

O pagamento do primeiro benefício está previsto para ocorrer até 8 de maio, para os estudantes que realizarem corretamente a assinatura do termo dentro do prazo estabelecido.

