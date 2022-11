Cinco pessoas seguem internadas após ataque em escolas; já são 4 mortes

De acordo com informações da Sesa (Secretaria de Saúde do Espírito Santo), seis pessoas seguem internadas, vítimas do ataque de um adolescente de 16 anos contra duas escolas no distrito de Coqueiral, em Aracruz, Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã de ontem (25), e as vítimas estão sendo atendidas em três instituições hospitalares.

Três professoras foram encaminhas para o município de Serra, a aproximadamente 40 quilômetros do local dos ataques. O estado de saúde delas é considerado grave. As vítimas, 38, 45 e 52 anos, tiveram perfurações pelo corpo e estão sendo submetidas a cirurgias no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves.

Outra professora, de 58 anos, está sendo atendida em Vitória, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, a cerca de 65 quilômetros de Coqueiral. Com perfurações em membros inferiores, ela possui estado de saúde estável e seu quadro está sendo avaliado por exames laboratoriais e de imagem.

Também na capital, o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória atende dois alunos em estado gravíssimo: um menino de 11 anos atingido no abdome e uma menina de 14 anos ferida no crânio e que está atualmente entubada. Segundo a Sesa, ao todo foram atendidas 16 vítimas, com três mortes nos locais do ataque.

O ataque

O crime cometido pelo adolescente, começou por volta das 09h30 na Escola Estadual Primo Bitti, onde o jovem arrombou o cadeado de uma das entradas e fez disparos na sala dos professores, o que causou a morte de duas pessoas e deixou vário feridos.

Em seguida ele entrou em um carro foi até a instituição privada Centro Educacional Praia de Coqueiral. No local, efetuou novos disparos, tirando a vida de uma aluna e ferindo mais pessoas.

A policia civil iniciou as investigações de imediato, o que possibilitou a apreensão do adolescente, que é filho de um policial militar, tendo confessado o crime. Ele usou duas armas de responsabilidade do pai, um revólver de calibre 38, de propriedade privada, uma pistola calibre 40, que pertence a polícia militar e três carregadores. O governador Renato Casagrande confirmou que, no momento do crime, o adolescente usava uma braçadeira com um símbolo nazista.

Imagens das câmeras de segurança registraram a ação. O atirador vestia roupa camuflada e uma máscara de esqueleto, similar à usada em fotos nas redes sociais por um dos autores do massacre ocorrido em 2019 na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP).

Durante a apreensão, o adolescente não explicou à Polícia Civil por que fez os ataques. O delegado João Francisco Filho disse que ele estava tranquilo e não manifestou arrependimento. A apuração preliminar apontou que ele fazia tratamento psiquiátrico. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o adolescente não tinha um alvo definido e que ele pode ter agido sob estímulo de grupos extremistas, que se organizam de forma virtual dentro e fora do Brasil.

Atualização

Morreu hoje (26) mais uma vítima do ataque, a professora Flávia Amboss Merçon, de 38. Ela estava internada em estado grave, atingida por disparos feitos pelo adolescente. A educadora lecionava na Escola Estadual Plínio Bitti, onde o atirador arrombou o cadeado de um dos acessos e fez disparos na sala dos professores, provocando duas mortes na hora e deixando vários feridos.

No Twitter, o governador Renato Casagrande lamentou mais esta morte. “infelizmente a tragédia em Aracruz ainda não chegou ao fim. Com profundo pesar confirmamos o falecimento de mais uma vítima, a professora Flávia Amboss Merçon, de apenas 38 anos. Nosso abraço solidário à família e aos amigos”.

Matéria atualizada em 17h03 para acréscimo de informações.

