Quatro pessoas prestam socorro em acidente e acabam sendo atropeladas; bebê foi uma das vítimas

Um bebê de 1 ano e 3 meses e mais quatro pessoas foram atropleados na manhã desta quinta-feria(20) no bairro Jardim Colúmbia em Campo Grande. As pessaos estavam prestando ajuda a uma mulher que havia sido atropleada minutos antes no mesmo local.

O primeiro acidente ocorreu quando uma mulher de 45 anos, que estava indo para o trabalho foi atingida por um carro Volkswagen Fox na rua Urariocara. O motorista e pasageira pararam e aguardaram a chegada do socorro.

Colegas de trabalho da vítima foram até o local e uma moradora da casa em frente ao acidente apareceu com um bebê em uma bicileta para ver o que aconteceu e prestar socorro.

Já o segundo acidente ocorreu quando um Corsa Classic atingiu as quatro pessoas que faziam o socorro a vítima. O motorista desceu do caro e ficou por menos de cinco minutos do local e fugiu logo em seguida.

O Corpo de bombeiros socorreu a primeira vítima, a mulher. As demais vítimas recusaram atendimento médico, apenas reclamaram de dores no corpo e não tiveram ferimentos graves.

