Em MS, pessoas com nível superior recebem o triplo do salário daquelas que não o completaram

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (20), o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) que reúne informações cadastrais e econômicas de empresas e outras organizações formalmente constituídas, e presentes no Território Nacional, com – CNPJ, da Secretaria da Receita Federal, e suas respectivas unidades locais.

Em 2022, havia 119.735 empresas e outras organizações atuantes em Mato Grosso do Sul

O Cadastro Central de Empresas, mostra, em seus resultados que, enquanto em 2022 havia 119.735 empresas e outras organizações atuantes em MS. A maioria destas empresas eram do setor de Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (40.888). Já o segundo e terceiro lugares ficaram com Comércio Varejista, com 23,0%, e Atividades científicas e técnicas, correspondendo a 8,30%.

Outra informação que pode ser obtida da pesquisa, é o número de Unidades Locais – UL. Um empreendimento pode ter mais de uma UL. Por exemplo, as filiais são unidades locais de uma mesma empresa. Em 2022, havia 139.701 ULs no estado. Quando consideradas suas naturezas jurídicas, 106.542 eram Entidades empresariais, 12.138 eram Entidades sem fins lucrativos e 1.055 eram pertencentes à Administração pública.

ULs de empresas formadas apenas por sócios e proprietários eram maioria em Mato Grosso do Sul

Em 2022, as Unidades Locais sem pessoas assalariadas, ou seja, formadas apenas por sócios e proprietários em 31 de dezembro, representavam 64,6% (90.292) do total de 139.701 ULs ativas. Ao final daquele ano, elas empregavam 18,6% do total de 845.260 pessoas ocupadas. Por outro lado, havia Unidades Locais com pessoas assalariadas, 35,4% do total.

A distribuição dos empreendimentos pelos municípios de MS mostra que os maiores números, em 2022, são:

Campo Grande, com 37,2% (51.996), Dourados 9,90% (13.846) e Três Lagoas 4,99% (6.973). Na outra ponta ficam Taquarussu, com 0,08% (122) e Japorã, com 0.09% (127).

Em MS, setor de Comércio, Reparação de veículos automotores e motocicletas é o que mais emprega

Em 2022, o número de pessoal ocupado total em Mato Grosso do Sul foi de 845.260 pessoas, sendo 687.589 pessoas ocupadas assalariadas, o que representa 81,3%.

Os setores que mais possuem pessoal ocupado total são: Comércio; Reparação de veículos automotores e motocicletas (22,6%); Administração pública, defesa e seguridade social (14,2%); e Indústrias de transformação (13,2%).

Dentro do grupo, Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, destaca-se o setor de Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados responsável pelo número de 9.046 pessoas ocupadas, cerca de 3,3% do grupo mencionado.

Já em relação à natureza jurídica, as Entidades empresariais seguem sendo o setor com mais pessoal ocupado, 73,8% (124.081 pessoas), seguido pela Administração pública 19,9% (168.022 pessoas) e, por fim, as Entidades sem fins lucrativos, com 6,3% (53.516 pessoas ocupadas).

A distribuição da população ocupada pelos municípios de MS mostra que os maiores números, em 2022, são:

Campo Grande, com 41,7% (353.237), Dourados 10,1% (85.308) e Três Lagoas 5,6% (47.830). Na outra ponta ficam Japorã, com 0.06% (583) e Taquarussu, com 0,07% (612).

Administração pública, defesa e seguridade social foi o setor com mais despesas em salários e outras remunerações

Entre as Unidades Locais (ULs) de MS, as despesas com pagamentos de salários e outras remunerações totalizaram 30 bilhões de reais. O setor que mais registrou despesas neste quesito foi o da Administração pública, defesa e seguridade social, com R$ 9,3 bi. Em segundo lugar, fica Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, com R$ 4,2 bi e em terceiro, Indústrias da Transformação, com R$ 4 bi.

Salário médio pago aos empregados das Unidades Locais das empresas de MS é de R$ 3.352,24

Entre os setores, o que mais paga é o de Eletricidade e gás, com média de R$ 6.298,74.

Mulheres ainda ganham menos no Brasil e no estado

Em MS, em 31 de dezembro de 2022, as mulheres representavam 47,4% das pessoas empregadas pelas empresas. Os homens eram 52,6%.

No estado, o salário médio dos empregados das empresas no estado é de R$ 3.292,14. Já, quando considerados valores por sexo, a média salarial dos empregados do sexo masculino é de R$ 3.359,87. Já das empregadas do sexo feminino, foi de R$ 3.218,44. Com isso, verifica-se uma diferença entre os salários médios pagos pelas empresas de 4,2% a menos para as mulheres.

Em média, pessoas com nível superior recebem o triplo do salário daquelas que não o completaram

Em análise por escolaridade para o ano de 2022, no estado verificou-se que 76,3% do pessoal ocupado assalariado não tinha nível superior e 23,7%, tinha. O pessoal ocupado assalariado sem nível superior recebeu, em média, R$ 2.222,02 e o com ensino superior, R$ 6.573,16, aproximadamente três vezes o valor daqueles que não tinham ensino superior.

Os números do estado seguem um padrão semelhante ao do Brasil, onde “Sob outra ótica, é possível avaliar que o pessoal ocupado assalariado sem nível superior recebeu, em média, 2,0 salários-mínimos, ao passo que o pessoal com nível superior, 5,9 salários-mínimos”, complementa o pesquisador.

Com informações do IBGE

