Palmeiras vence Botafogo e fica próximo de título do Brasileiro

O Palmeiras venceu o Botafogo de virada, por 3 a 1, na noite de ontem (4). Com a vitória o Verdão abriu 10 pontos de vantagem na liderança e disparou rumo ao 11º título de Campeonato Brasileiro. Matematicamente, faltam 18 pontos, mas a taça pode vir com menos.

Foi a quarta vitória seguida na competição do Palmeiras, que pode ser campeão sem depender da concorrência com três rodadas de antecedência.

Com a derrota, o Botafogo estaciona no meio da tabela, na décima posição, com 37 pontos. O clube estava em uma crescente, entretanto esbarrou em um dos melhores times do país. O principal objetivo do clube carioca é conseguir uma vaga para Libertadores.

Como foi Botafogo x Palmeiras

A atuação do time de Abel Ferreira foi excelente. Mesmo tendo saído atrás no placar, o Palmeiras nunca foi pior em campo e ganhou a partida de maneira incontestável.

O Palmeiras começou melhor na partida, pressionando e trazendo dificuldades para o Botafogo avançar, mas foi o Glorioso que abriu o placar. Saravia deixou três marcadores para trás e tocou para Tiquinho, que chutou de primeira de fora da área e viu a bola morrer no fundo das redes.

Alguns minutos depois o Palmeiras conseguiu o empate. Gabriel Pires conduziu a bola com a mão dentro da área após um cruzamento de Piquerez. No pênalti, Gustavo Scarpa deslocou Gatito e empatou.

O Palmeiras continuou melhor na partida e logo conseguiu a virada. Piquerez voltou a aparecer com força no ataque. Em grande jogada, o uruguaio deixou Saravia no chão e cruzou na medida para Mayke chegar de carrinho e completar para o fundo das redes.

Sem muita reação por parte botafoguense, o Verdão ainda ampliou o placar no segundo tempo. Scarpa roubou a bola de Gabriel Pires no meio, o Verdão se armou rápido e Danilo encontrou Dudu na área para o camisa 7 ampliar a vantagem. 3 a 1 Palmeiras.

