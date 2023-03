Alerta de tempestades em MS se estende até fim de semana

A previsão entre segunda-feira (13), até a próxima quinta-feira (16), indica tempo com sol e nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Porém, são esperadas chuvas fracas a moderadas e, pontualmente, podem ocorrer chuvas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Esperam-se acumulados de chuvas acima de 30 mm nas próximas 24h, com destaque na região centro-sul do estado. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Durante a tarde deste início da semana, uma chuva de 30 minutos foi o suficiente para alagar dois pontos da Capital que semanalmente a reportagem acompanha, na Avenida Eduardo Elias Zahran e a na região da Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes.

Até quinta-feira, são previstas temperaturas mínimas entre 19/23°C e máximas de até 31°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste do estado. Enquanto as menores são previstas para as regiões central e sul.

Na capital, espera-se mínimas entre 20/21°C e máximas de até 27°C. Os ventos atuam de nordeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

